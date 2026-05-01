道内では死亡火災が相次いでいます。北見市の住宅では焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかりました。火事があったのは、北見市田端町にある2階建ての住宅です。30日午後6時前、付近の住民から「住宅から黒煙が大量に出ています」と119番通報がありました。火は住宅の内部を全焼し、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかりました。また、男性1人が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。警察は、遺体の身元の