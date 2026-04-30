「あー、お腹がすいた！」と観終わった後に空腹を覚える作品が増えている。特に、今期は“食”が重要な役割を果たしているドラマが豊富だ。2009年に小林薫主演でドラマ化されて以来、人気シリーズとなり、今秋7年ぶりに復活する『深夜食堂』（MBS・TBS）と、2012年に放送開始され、今期よりシーズン11に突入した松重豊主演の『孤独のグルメ』（テレ東系）が元祖といわれる食べ物ドラマの魅力とは、一体何なの