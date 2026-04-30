「あー、お腹がすいた！」と観終わった後に空腹を覚える作品が増えている。特に、今期は“食”が重要な役割を果たしているドラマが豊富だ。2009年に小林薫主演でドラマ化されて以来、人気シリーズとなり、今秋7年ぶりに復活する『深夜食堂』（MBS・TBS）と、2012年に放送開始され、今期よりシーズン11に突入した松重豊主演の『孤独のグルメ』（テレ東系）が元祖といわれる食べ物ドラマの魅力とは、一体何なのだろうか。

参考：『孤独のグルメ』はなぜ愛され続けるのか 松重豊の食べっぷりでしか得られない楽しみ

■『孤独のグルメ』が生んだ“聖地巡礼”という楽しみ方 『孤独のグルメ』は久住昌之と谷口ジローによる同名漫画を原作に、輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す姿を描いたグルメドラマの代名詞的存在。その最大の特徴は原作漫画には登場しない実在の飲食店が舞台となっており、長年にわたってグルメや旅情報を届けてきたテレビ東京のリサーチ力が活きている。ファンの間では聖地巡礼し、五郎と同じメニューを頼んで同じセリフを心の中で呟くごっこあそびも人気だ。公式から巡礼ガイドブックも発売されており、情報番組としての側面も大きいと言えるだろう。

ただ、ドラマは深夜に放送されているため、もちろんすぐにはお店に足を運ぶことはできない。ちょうどお腹が空いてくる時間帯に、おいしそうな料理と五郎の食べっぷりを見せられて、生殺し気分を味わった人も多いのではないか。一時期、観る人の食欲を刺激する行為を言い表す言葉として「飯テロ」が多用されていたが、近年は、テロという言葉を軽々しく使うべきではないという意識が広まり、使用される機会はどんどん少なくなっている。一方で、そのワードが生まれるほど、食べたいのに食べられない状況は人間にとって本来は苦痛以外の何ものでもない。

にもかかわらず、人々が基本的に食事をするのが憚れる深夜帯に放送されるグルメドラマを好むのは、誰かが食べている姿を観るだけで満たされる部分があるからだろう。心理学の用語ではこれを「代理満足」といい、韓国発祥のモッパン（食事風景を配信する動画）が人気を集める理由の一つだ。なかには、ダイエット中に見て満足感を得ようとする人もいるとのこと。自分ができないことを他人がやっているのを観てスッキリするという点においては、不倫や復讐系のドラマと近しい部分もあるのかもしれない。

かたや『深夜食堂』は主人公が食堂の店主ということもあり、料理が出来上がる過程を楽しむドラマでもあった。吹き替えなしで調理シーンに挑む小林の手慣れた包丁さばきや、食材と向き合う渋い横顔に思わずうっとりする。料理の出来栄えはもちろんのこと、それが出来上がるまでの工程に美しさを見出すのはある種、日本的といえるかもしれない。

■『魯山人のかまど』が到達した“食の芸術性” その芸術性を極限まで高めているのが、4月21日までNHK総合のドラマ10枠で放送されていた『魯山人のかまど』だ。同作は、和食の真髄を極めた食と美の巨人、北大路魯山人の晩年を藤竜也主演で描くドラマ。貧しい幼少期を経験した魯山人が心から命に感謝しながら、四季折々の食材を用いて丁寧に作り上げた料理は美食というほかなく、観ているだけで心が洗われるような感覚になる。忙しい現代だからこそ、こうした調理過程を丁寧に映し出す作品を観て心がホッと癒される人も多いのではないか。

そもそも「食べる」という行為は万人共通であり、最も身近なテーマだ。『時すでにおスシ!?』（TBS系）の舞台となっている鮨アカデミー（鮨職人養成学校）への入学者が増えている理由もそのためだろう。食の中でも鮨は日本人にとってなじみがあり、加えて、それこそ主人公・みなと（永作博美）のように50歳からでも特別な資格がなくても飲食の世界は参入しやすいため、セカンドキャリアの選択肢のひとつとして鮨職人が候補に入ってくるのは自然なことのように思う。生きることは食べることであり、生きている限り、どんなことがあってもお腹は空く。

2017年に放送された『カルテット』（TBS系）の劇中台詞「泣きながらご飯を食べたことがある人は生きていけます」が未だ頻繁に引用されるのは、誰もが実感として理解しやすいからだ。『アンナチュラル』（TBS系）や『お別れホスピタル』（NHK総合）など、死を扱う作しあわせは食べて寝て待てしあわせは食べて寝て待てしあわせは食べて寝て待て品では、しばしばその対極にある「生きること」を際立たせるために食事シーンが印象的に描かれてきた。そして人間はお腹さえ満たせれば良いというわけではなく、できる限りおいしいものを求める生き物だ。それは、遠い宇宙でさえも。『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）は、水産高校の生徒と教師がサバ缶を宇宙食にする夢に挑む実話をもとにした物語である。

逆説的に、近年は食事が人間らしさを取り戻すためのものとして機能しているドラマが増えている印象だ。例えば、『晩餐ブルース』（テレ東系）では、日々の仕事に忙殺され、まともな食事もとっていなかった主人公の優太（井之脇海）が、高校の同級生とただ一緒に晩ごはんを食べる晩餐活動（略して“晩活”）を通じて、自分らしさや人との繋がりを取り戻していく様が描かれた。『しあわせは食べて寝て待て』（NHK総合）もフォーマットは似ている。難病を患い、健康と仕事を失った主人公のさとこ（桜井ユキ）が出会うのは“薬膳”。自分の心や体と向き合い、その時に必要な食材を取り入れた食事で体調を整えながら、幸せが向こうからやってくるのをゆっくりと待つ。そこには、私たちが生きる上で大切なことが詰まっていた。

現在放送中の『今夜、秘密のキッチン』（フジテレビ系）でも、“薬膳”が重要な役割を果たしている。主人公のあゆみ（木南晴夏）はもともと女優だったが、母親の不祥事でバッシングを受け、逃げるようにして結婚した夫・渉（中村俊介）からのモラハラにも耐え忍んで生きていた。そんなあゆみが出会ったのは、月夜のキッチンにだけ現れる謎のイタリアンシェフ・Kei（高杉真宙）。「心と体は食べるものでできている」という考えを持つ彼に、あゆみはイタリアンに薬膳の要素を取り入れた料理を教わるようになる。美味しいだけではなく、心と体に優しいイタリアン薬膳が、いつしか自分を大切にできなくなっていたあゆみに力を与えていくのだ。あゆみが少しずつだが、渉に抵抗できるようになったのは、Keiが作ってくれた料理のおかげに他ならない。多くの人がつい忙しさにかまけて自分をなおざりにしがちな今だからこそ、こうした食×人間ドラマは増えているのではないだろうか。今回紹介した食べ物ドラマはほんの一部。その勢いはとどまることなく、様々な形に進化を遂げて、今日も私たちのお腹を鳴らす。（文＝苫とり子）