レギュラーコーヒーやインスタントコーヒーなどドライの家庭用コーヒーでアイス飲用に照準を合わせた訴求や新商品が顕著となっている。夏の長期化と若年層がアイスコーヒーを好む傾向にあることを受けた動きとみられる。アイス飲用向けに作られているリキッドコーヒーや希釈飲料に加えて、近年はホット飲用イメージの強いレギュラーコーヒーや、インスタントコーヒーからのアプローチが強まっている。レギュラーコーヒーで