「IITTALA（イッタラ）」は、5月1日（金）から、世界中で愛される『ポケットモンスター』の誕生30周年を記念した「イッタラ × ポケモン」コレクションを、全国のストアや公式オンラインストアで発売する。【写真】マグもかわいい！ 「イッタラ × ポケモン」コレクション一覧■オブジェのようなデザイン今回発売される「イッタラ × ポケモン」は、「イッタラ」を代表するテーブルウェアシリーズの1つである“Origo（オリゴ）