パンツコーデがイマイチおしゃれに決まらない……。そんなミドル世代に向けて、【ユニクロ】のパンツを使ったお手本スタイルを紹介！ 人気のワイドパンツと、シルエットがきれいなスウェットパンツが登場します。今っぽくこなれるデニムシャツとのスタイリングをピックアップしたので、ぜひ真似してみて。 きれいめパンツにデニムシャツで旬度高まる 【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込） オンオフ