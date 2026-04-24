老後の住まいの選択肢はいろいろあれど、「なるべく自宅で過ごしたい」と考える方が多いと思います。その「自宅」は持ち家だけではなく、賃貸住宅も含まれます。私は賃貸管理会社に長年勤めていますが、高齢期にひとりで賃貸住宅で暮らし続けるには、現在の日本ではまだまだ課題が多いと感じています。賃貸管理会社の立場から見えている「高齢者が賃貸住宅で暮らすということ」をお伝えしたいと思います。高齢の単身入居者さんが増