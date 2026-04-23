みなさんは「とんぼ玉」をご存じでしょうか？模様が入ったガラス玉のことで、ガラス工芸の一つです。まるで魔法のように、ガラスの棒から美しい作品を生み出す、那賀町に住むとんぼ玉作家の女性を取材しました。 （とんぼ玉作家・小川さや さん）「色のついたガラスの棒を、600℃くらいのバーナーで溶かして、鉄の芯に巻き付けて丸めたもので」「穴が開いているので、とんぼの複眼に似ているので『とんぼ玉』