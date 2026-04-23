キャロウェイゴルフが日本公式インスタグラムを更新。4月23日に24歳の誕生日を迎えた六車日那乃を特製ケーキで祝福。ファンにメッセージを語る動画を投稿した。【動画】おっとりとした口調も魅力の六車日那乃キャロウェイから新発売されたボールの広告で見せている決めポーズで登場した六車。同じポーズの写真プレートが飾られたケーキを前に、「24歳は優勝を目指して頑張ります」「そして、たくさん本を読むことと、女子力アップ