＜前澤杯初日◇23日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。主催者推薦で出場している女子プレーヤー・青木瀬令奈が5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」をマーク。女子としてはツアー史上初のアンダーパーを記録した。【写真】清本美波さんはミニスカスタイルです前半では5バーディ（1ダブルボギー）を叩き出し、3アンダーの好スコアでハーフターンした。後半のイン