4月22日に誕生日を迎えた山内日菜子が自身のインスタグラムを更新。「祝！30歳！！！」と自ら祝福すると、「30歳だけど風船作って、親友と爆笑しながら撮影会しました」と記して、笑顔に溢れた写真20枚を投稿した。【写真】変顔ありの30歳 顔芸の数々（全20枚）「新しい代に突入しましたが、何も変わってません」「これから変わるのかもしれないけど、それもまた楽しみながら歩んで行きたいです」と、十の位が変わる区切りの年齢と