昨季米女子ツアーで初勝利を飾り、2勝目の期待がかかる岩井明愛。圧倒的な飛距離が武器の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】左足で踏み込みつつ上体を右に残してイン・アウトに振る岩井明愛のドライバースイング◇◇◇フットワークを巧みに使って柔らかく振る姿からは、ゴルフに限らず、どんなスポーツでもやってのける運動神経の高さを感じさせます。グ