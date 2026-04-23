卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」が4月28日から5月10日にかけて行われる。日本は男女ともに金メダルをかけた戦いに臨む。今大会男子の中心選手の一人として活躍が期待されるのが松島輝空（木下グループ）。世界ランキング8位のサウスポーには、中国勢相手の勝利も期待がかかる。 ■エースへの依存が軽減 松島は初出場となった前回の2024年釜山大会に続くメンバ