GREEN×EXPO協会と2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027の公式ライセンス商品を展開する「EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 津田沼店」をオープンした。本店舗は、千葉県内における初の常設オフィシャルストアとなる。2027年3月の開幕まで残り1年を切り、全国的な機運がさらに高まる中、待望の千葉県初出店が実現した。これまで以上に幅広い層へ「GREEN×EXPO 2027」の