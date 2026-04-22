22日未明から午前9時ごろにかけて、三陸沖や青森県東方沖を震源とする地震が相次ぎ、県内では震度1の揺れを観測しました。気象庁によりますと、22日午前3時44分ごろ、三陸沖を震源とする最大震度2の地震がありました。県内では、由利本荘市、大館市、北秋田市、横手市、大仙市、それに三種町と井川町で震度1の揺れを観測しています。午前9時1分ごろには、青森県東方沖を震源とする最大震度3の地震があり、横手市と大仙市、美郷町で