〈《リオ五輪代表が指導》名門乗馬クラブで名馬が怪死「涙が出るくらい悲しい光景だった」「死の2日前、トレーナーが馬に…」〉から続くセレブ御用達の「アシエンダ乗馬学校」。指導者としてクラブを牽引するのは、馬術オリンピアンの北井裕子氏である。このクラブに衝撃が走ったのは今年3月、調教中に馬が転倒し即死したのだ。【画像】「アシエンダ乗馬学校」指導者で五輪に2度出場した経験を持つ北井裕子氏30万円の入厩料、月2