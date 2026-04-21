◆ウェスティンホテル東京から抹茶と香港スイーツの飲茶アフタヌーンティー登場。香港の伝統菓子やワゴンサービスの点心など20種類ウェスティンホテル東京の広東料理「龍天門」より、2026年5月1日（金）から6月30日（火）までの平日限定で、新緑が美しい季節にぴったりの「飲茶アフタヌーンティー“抹茶＆香港ディライツ”」が登場。春に好評だった内容をベースに、初夏にふさわしい抹茶と香港のローカルスイーツをテーマにした特