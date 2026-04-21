俳優の岡崎紗絵が出演するMBSテレビ『ととのいとりっぷ』の第2弾がきょう21日午後11時56分から、関西ローカルで放送される。【番組カット】浴衣姿でくつろぐ岡崎紗絵多忙な日常を駆け抜ける岡崎が、もしも京都での仕事終わりに「完全なプライベート」を手に入れたら、という設定のもとで描かれるドキュメンタリータッチの旅番組（モキュメンタリー）となっている。「趣味は御朱印集め、サウナとビールはもっと好き」。30歳の