20日（月）三陸沖で発生した最大震度5強の地震。一時、津波警報が出されましたが、午後11時半すぎ解除されました。気象庁は今夜、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表。巨大地震が発生する可能性が普段よりも高まっているとして注意を呼びかけています。防災無線「津波警報です。高い津波が来ます」20日夕方、青森県で最大震度5強を観測した強い地震。この地震で気象庁は、北海道・青森県・岩手県に一時、津波警報を出しまし