【写真】&TEAMクールな黒衣装でギュッと集合の自撮りショット／メンバーごとの“めざましくん”の持ち方に注目／&TEAM3種類の衣装を披露！MVビハインドフォト（集合＆ソロショット） &TEAM（エンティーム）が4月20日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に登場。グループのXに、“めざましくん”との集合ショットが公開された。 ■&TEAMメンバー、めざましくんとの自撮り集合