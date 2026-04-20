メンタルもスタミナも上がりモード。悩みことを抱えていた人も解決できそう。また仕事は忙しいけれど充実感を味わえる星回り。転職や新しいことにも目を向けて。金運は週末にプチサプライズがあるかも。恋愛は優柔不断なタイプに注意。レスポンスの悪い人はスルーした方が○。