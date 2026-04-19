マッチングアプリで出会った彼とのやりとりが楽しくて、「もしかして本気かも…？」と期待が膨らむ反面、「でも遊び目的だったらどうしよう」と不安になってしまうこともありますよね。実際に出会いのきっかけがアプリというだけで、相手の気持ちが見えづらくなることも…。そこで今回は、アプリで出会った彼が本気かどうかを見極めるためのポイントを、体験談やインタビューをもとにご紹介します。予定をしっかり立ててくれるか会