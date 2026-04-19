【モデルプレス＝2026/04/19】タレントの井上咲楽が4月19日までに、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題となっている。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「雰囲気変わって素敵」大人っぽい新ヘア◆井上咲楽、ニューヘアスタイル公開井上は「髪の毛切りました〜！そして髪の毛広がりやすいのでストレートもかけてもらいました」とつづり、写真を投稿。肩までのボブヘアからショートヘアとなった新しいヘアスタ