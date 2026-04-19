【その他の画像・動画等を元記事で観る】LiSAが、国内アリーナツアー「LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)」初日・日本武道館公演にて劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」主題歌「YES」をサプライズ初披露し、劇場公開の同日となる5月8日(金)0時に「YES」の配信リリースが決定した。「YES」は5月8日(金)に劇場公開となる劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」主題歌として起用されており、長年作品と楽曲をとも