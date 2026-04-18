「健康」をテーマにした体験イベントが白山市の商業施設で開かれました。このイベントはフレイル予防や生活習慣の改善に関する情報発信や健康チェック体験を通して健康増進につなげようとイオンリテールが開いたものです。会場では薬剤師らによる筋肉量や血圧、血管年齢などの測定をはじめスキンケアなどのセミナーが行われました。■イオンリテール長谷川恵一部長：「フレイルという言葉がありますけれど