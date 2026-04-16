俳優・フィギュアスケーターの本田望結が番組MCとして登場すると、視聴者からアナウンサーと見間違う声や、「（進行が）うまい」「可愛い」といった反響が寄せられた。【映像】下ネタに動揺？本田望結のMC姿4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。本田は冒頭でスムー