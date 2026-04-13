デザイナーのヨシヨシミさんの漫画「トイレの順番待ちで生まれた優しさの輪」が、Xで話題となっています。

【漫画】本編を読む

外出先で、娘とトイレに入ったときのこと。「けっこう並んでいるな」と思った矢先、娘が「おしっこ！」と言い出し…という内容で、読者からは「優しい世界」「日ごろの行いのたまものですね！」「間に合ってよかった」などの声が上がっています。

逃げ場のない状況で起きた“まさかの展開”

ヨシヨシミさんは、Xやインスタグラムで日常を漫画にして発表しています。ヨシヨシミさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

ヨシヨシミさん「子どもが生まれてから描き始めました。妊娠してから、出産や育児系のエッセー漫画をSNSで見るようになり、自分も描きたいと思うようになったのがきっかけです」

Q.お子さんがトイレに行きたいことを訴えてきた瞬間、頭の中ではどんなことを考えましたか。

ヨシヨシミさん「順番が回ってくるまで時間がかかるので、『持ちこたえてくれるか…』としか考えられなかったです（笑）」

Q.一番前まで譲ってもらえたとき、どのような気持ちになりましたか。

ヨシヨシミさん「『子連れさま』という言葉もあり、子連れでいることに少し肩身が狭い気持ちもあったのですが、『世の中、子どもに優しい人がたくさんいるんだ』と感動しました」

Q.娘さんと、このことについて何か話しましたか。

ヨシヨシミさん「トイレを出るタイミングで、譲ってくれた親子とすれ違ったので、『お礼を言って』と娘に声を掛けました。ただ、娘は恥ずかしかったのかモジモジしていました」

Q.今回の出来事を通じて、どのようなことを感じましたか。

ヨシヨシミさん「親切は相手の思いやりがあってのことなので、強要することはできません。たくさんの優しさに触れることができたので、困っている方がいたら私も思いやりを持って接していきたいです」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ヨシヨシミさん「インスタグラムでは『きっと、日ごろの行いのたまものですね』と、温かい言葉をいただきました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

ヨシヨシミさん「育児の参考にはなりませんが、笑ってもらえる漫画を描いていきたいです」