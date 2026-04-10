第42回サンダンス映画祭「NEXT」部門にノミネートされるなど、世界でも注目を集めている映画『炎上』。じゅじゅを演じる森七菜さんは、今作が初めての単独主演作品となる。トー横で過ごす方の尊厳を大事に、覚悟を持って演じました両親から厳しい教育と“しつけ”を受けて育った「じゅじゅ」こと小林樹理恵は、家を飛び出し、新宿の歌舞伎町にたどり着く。そこで出会った人たちに救われ、居場所となったはずのトー横に、なぜか彼女