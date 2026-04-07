日本を代表するアーティストとサッカー日本代表レジェンドが埼玉スタジアムに集結したドリームマッチ『THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002』。 【動画・写真】ジュノン・ソウタ・リューヘイのサッカーダンス／集合ショット①～② BE:FIRST公式SNSで、JUNON（ジュノン）・SOTA（ソウタ）・RYUHEI（リューヘイ）の3人がダンスする姿が公開され