解体される前の空き家をアトリエにしてアートを楽しむイベントが秋田市で行われ、子どもたちが、壁や床に思い思いの絵を描きました。イベントが行われたのは、秋田市御所野の空き家です。来月解体される空き家を1軒まるごとアトリエにしてアートを楽しんでもらおうと、県内の大学生などでつくる団体が開催しました。最終日の29日は、多くの家族連れなどが訪れ、壁や床に思い思いに絵を描いたり色を塗ったりしていまし