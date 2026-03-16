イラストレーターの「お招き猫のまたたびさん」さんの漫画がインスタグラムで1万1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むしばらく会っていなかった友達と、カフェでお茶をした寧々ママさん。以前は一緒にいて楽しかった友達でしたが、話を聞いているうちに、考え方や価値観の違いに違和感を覚え始めて…という内容で、読者からは「どちらの気持ちも分かる」「バッサリ切るのではなく、いったん距