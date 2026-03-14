ターゲットは「つま先」！ 果敢に挑む小さな戦士YouTubeチャンネル「Favourite kittens」では、飼い主さんの足にじゃれつく子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいい子猫ちゃん」「いたずらっ子だね」の声が続出しました。【画像5枚】めちゃカワイイ〜〜！子猫の“猛獣っぷり”をチェック！注目を集めたのは「Angry ginger foster kitten attacks his owner’s leg and bites his fingers」という動画。画面は、