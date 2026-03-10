映画『国宝』の興行収入が3月8日時点で203億4000万円を記録し、歴代の興収ランキングで8位にランクインしました。歴代の興収ランキング（2026年3月8日現在 興行通信社調べ）では、『ハリー・ポッターと賢者の石』（2001年・203億円）の記録を塗り替え、『ONE PIECE FILM RED』と並びました。吉沢亮さん主演の映画『国宝』は、歌舞伎の世界を舞台に、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に人生をささげていく物語です。1