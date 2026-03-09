８日午前１１時頃、岩手県宮古市区界の岩神山登山コース５合目付近で、登山していた盛岡市の団体職員の男性（６９）がクマに左ふくらはぎをかまれた。全治２週間程度のけがを負ったが、自力で下山し、命に別条はないという。宮古署の発表によると、男性は登山コースを外れて雪の上を歩いていた際に腰まで埋まり、穴の中にいたクマに襲われたという。男性が脱出すると穴から成獣１頭が現れ、同行していた知人女性も狙われたが、