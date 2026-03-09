大相撲三月場所＞◇初日◇8日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】「モデル並の体形」幕下イケメン力士（全身）大相撲三月場所の初日、幕下の土俵に現れた一人の力士の「体形」にファンから驚きと称賛の声が相次いだ。あばら骨が浮き出るほどの細身ながら、関取一歩手前のハイレベルな「幕下」という地位で戦うその姿に「モデル並の体形」「スーツが似合いそう」と、相撲の従来のイメージを覆すビジュアルへの反響が広がってい