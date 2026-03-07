イタリア・ミラノで路面電車の脱線事故が起きた。電車は脱線した後、付近の建物へ突っ込んだ。事故を起こした車両は約1年前に運行が始まった新型で、ミラノ市長によると、分岐点をまっすぐ走るはずが、なぜか曲がってしまったという。路面電車が脱線し建物に突っ込むオリンピックで世界中の注目を集めたイタリア・ミラノで2月27日に撮影されたのは、路面電車が脱線し建物に突っ込む瞬間だ。路面を走っていた電車は突然急カーブし、