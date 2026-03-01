?山の名探偵?の可能性は無限大だ。陸上の東京マラソン（１日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り）が行われ、工藤慎作（早大３年）は初マラソンで２０２８年ロサンゼルス五輪へのチャンスをつかみ取った。工藤は１月の東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で３年連続の５区を務めたことで山のイメージが強いが、ハーフマラソンでも昨年２月に日本歴代４位タイの１時間０分６秒をマーク。同７月の世界ユニバーシティー夏季大会を大