東京スカイツリーは、あすも休業となりました。東京スカイツリーでは、おととい夜、エレベーターが緊急停止、5時間半にわたって20人が閉じ込められました。原因を調べるため、きょうは休業してエレベーターを総点検しましたが、運営会社は先ほど、あすも終日、臨時休業すると発表しました。エレベーター停止の原因は特定できておらず、あさっての営業については、あす中に発表するということです。