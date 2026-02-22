大人気アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を祝うフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（エヴァフェス）が、21日に横浜アリーナで開幕した。新作短編アニメが上映されたが、宣伝担当に確認すると、事前に告知されていた約13分より長く15分になったことがわかった。本日22日にも上映され、会場は拍手喝采だった。【写真】主役はアスカ！『エヴァ』新作短編アニメ上映の様子21日に世界初公開された