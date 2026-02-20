スマレジが続急伸している。きょう付の日本経済新聞朝刊で、「高市早苗首相は第２次内閣の閣僚へ出した指示書に、消費税率の変更に対応しやすいレジシステムの普及や対外発信の強化といった項目を盛り込んだ」と報じられており、特に赤沢亮正経済産業相宛ての指示書に「『消費税率の変更に柔軟なスマレジシステムの普及に早急に着手する』と書き込んだ」とあることから、クラウド型ＰＯＳレジアプリ「スマレジ」を手掛ける同社に