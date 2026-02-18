マクデブルクFWオナイウ阿道が退団ドイツ2部マクデブルクは現地時間2月17日、FWオナイウ阿道がクラブとの契約を解除し、退団することが決まったと発表した。公式発表によれば「日本へ帰国する見込み」だという。かつて日本代表にも名を連ねたストライカーの去就について、マクデブルク公式サイトが伝えている。30歳のオナイウは2025年夏の移籍市場終盤に、フランス1部オセールからドイツへと新天地を求めた。開幕戦から4試合は