昨年4月、ドジャース・大谷翔平（31）と妻・真美子さん（29）との間に第1子長女が誕生。守るべき存在ができて、さらに強くなったということだろうか。2025年シーズンで、大谷は自己最多となる55本塁打を放ち、ドジャースをワールドシリーズ2連覇へと導いた。【写真を見る】ベビーカーを押して微笑む大谷選手、元気そうな赤ちゃんの足が動いていた、ほか妻・真美子さんのドレッシーな晩餐会スタイルそんな中で、大谷ファミリー