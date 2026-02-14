[2.14 J1百年構想EAST第2節 町田 2-2(PK4-2) 水戸 Gスタ]守護神の力で勝ち点2をもたらした。FC町田ゼルビアのGK谷晃生はPK戦で2つのセーブ。試合中には2失点を喫したものの、「PK戦だけ見れば、しっかり自分の仕事ができたかなと思う」と手応えを口にした。PK戦で相手キッカーが蹴る直前、187cmの谷はゴールの中でしゃがんで体を小さく見せた。「あれは自分の一種のルーティン。相手にちょっとでもプレッシャーがかかればいい