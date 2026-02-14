◇明治安田J1百年構想リーグ第2節鹿島1―0横浜M（2026年2月14日メルスタ）鹿島のMF柴崎岳が決勝点の起点となり、今季初勝利を呼び込んだ。0―0の後半24分に途中出場。攻撃のリズムに変化をもたらすと、同31分に自陣からFW鈴木へ正確なロングフィード。DFラインの背後に抜け出した鈴木からDF小川につなぎ、最後はFWレオ・セアラが頭で仕留めた。鈴木も「さすが」とうなった柴崎の右足で、膠着（こうちゃく）状態を打開し