バイアスロン男子10キロスプリントで2個目の銅メダルを獲得したストゥルラホルム・レグライ＝13日（AP＝共同）復縁はかなわなかったが、二つ目の銅メダルを手にした。バイアスロン男子20キロで3位になった後に、地元ノルウェーのテレビ取材に浮気を告白して話題になったストゥルラホルム・レグライが13日の10キロスプリントで再び、銅メダルを獲得。表彰台では両腕を突き上げたものの、白い歯はほとんど見せず、神妙な面持ちにも