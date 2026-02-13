「結婚おめでとうございます」との声に、照れた笑顔を見せながら丁寧に頭を下げた--2月12日、都内で開催された「北海道地チーズ博2026」オープニングセレモニーに出席した俳優の波瑠（34）のことだ。スポーツ紙記者が語る。【写真を見る】メガネに白セーター姿の波瑠が、高杉にピッタリと寄り添って…デニムパンツは“お揃い”だ「昨年末に俳優の高杉真宙（29）との結婚を発表した波瑠さん。2023年4月期放送の『わたしのお嫁くん』