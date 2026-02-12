スタメン監督が言及「将来について熟考している」パドレスのクレイグ・スタメン新監督は11日（日本時間12日）、アリゾナで行われるキャンプ地で取材に応じた。ダルビッシュ有投手について言及。「出来る限り彼をサポートする」とコメントした。ダルビッシュは昨年10月には2度目のトミー・ジョン手術を受け、2026年シーズンの全休が決定していた。一度、現役引退が一部で報道されたが、その後本人が否定していた。スタメン監