自民党が圧勝した衆議院選挙の結果を受けて、れいわ新選組の大石晃子共同代表と櫛渕万里共同代表が9日記者会見を開いた。れいわ新選組は公示前8議席から1議席と大幅に減らし、大石氏も櫛渕氏も落選した。【映像】会見ノーカットはこちら会見では大石氏が高市総理を評する場面もあった。大石氏は公示前のテレビの党首討論で高市総理の統一教会疑惑を問いただし、高市総理が「名誉棄損だ」と反論するなど、因縁の仲。選挙期間中