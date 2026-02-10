[2.10 ACLEリーグステージ第7節](Eピース)※19:00開始主審:マー・ニン<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 3 山崎大地DF 15 中野就斗DF 33 塩谷司DF 37 キム・ジュソンMF 6 川辺駿MF 88 松本泰志FW 29 鈴木章斗FW 39 中村草太FW 41 前田直輝FW 51 加藤陸次樹控えGK 21 田中雄大GK 99 大内一生DF 13 新井直人DF 16 志知孝明MF 18 菅大輝MF 24 東俊希MF 25 茶島雄介MF 30 トルガイ・アルスランMF 40 小原基