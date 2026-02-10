広島vsジョホール スタメン発表
[2.10 ACLEリーグステージ第7節](Eピース)
※19:00開始
主審:マー・ニン
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 3 山崎大地
DF 15 中野就斗
DF 33 塩谷司
DF 37 キム・ジュソン
MF 6 川辺駿
MF 88 松本泰志
FW 29 鈴木章斗
FW 39 中村草太
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
控え
GK 21 田中雄大
GK 99 大内一生
DF 13 新井直人
DF 16 志知孝明
MF 18 菅大輝
MF 24 東俊希
MF 25 茶島雄介
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 40 小原基樹
FW 17 木下康介
FW 23 鮎川峻
FW 9 ジャーメイン良
監督
バルトシュ・ガウル
[ジョホール・ダルル・タクジム]
先発
GK 58 アンドニ・スビアウレ
DF 5 アントニオ・グラウデル
DF 24 オスカル・アリバス
DF 33 ホナタン・シルバ
DF 36 ラウール・パラ
MF 4 アフィク・ファザイル
MF 18 ネネ
MF 23 エディ・イスラフィロフ
FW 11 ジャイロ
FW 25 ジョアン・フィゲイレド
FW 95 マルコス・ギリェルメ
控え
GK 16 シハン・ハズミ
DF 13 パク・ジュンヒョン
DF 14 シェーン・ロウリー
DF 17 ジョン・イラザバル
DF 97 ヤゴ・セザール
MF 20 テト
MF 28 ナチョ・メンデス
MF 30 ナチョ・インサ
MF 47 アヘル・アケチェ
MF 8 ヘクター・ヘヴェル
MF 88 マヌエル・イダルゴ
FW 9 ベルクソン
監督
シスコ・ムニョス
